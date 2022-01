Une course-poursuite hallucinante entre Rouen et Oissel

Il n'avait peur de rien, sauf de se faire arrêter. C'est pourtant ce qui est arrivé au final, vendredi 25 janvier, vers 3h du matin. Au départ, l'homme, au volant de sa Peugeot 206, grille un feu rouge et se fait flasher sur l'avenue Jean Rondeaux, à Rouen, au nez d'une patrouille de police. Celle-ci décide alors de le suivre et s'engage derrière lui sur la Sud III.

Quand soudain, le conducteur aperçoit la voiture de la police dans son rétroviseur, il accélère, zig-zague sur la quatre-voies, éteint ses feux de route, sort de la Sud III, accélère dans les rues de Petit-Quevilly, grille à nouveau des feux rouges et des stop... La course-poursuite est tendue. La 206 retourne sur la Sud III et finit par arriver sur le rond-point du Zénith. Entré dans Saint-Etienne-du-Rouvray, le fou du volant continue à accélérer, évite de justesse un véhicule de la brigade anti-criminalité (BAC), puis s'engage à contre-sens (toujours tous feux éteints!) sur la rocade sud, en direction de Oissel.

Une herse pour l'arrêter

Sauf que, là-bas, les occupants d'un véhicule de la police ont dressé une herse sur l'avenue Charles de Gaulle. Le conducteur roule en plein dessus et crève son pneu avant gauche. Il finit son périple dans un muret, dans la petite rue Pierre Sémard, et est arrêté, menotté au sol dans des conditions mouvementées, après avoir tenté de fuir en courant et sauté la grille d'un immeuble. Visiblement ivre, l'homme a refusé de souffler dans l'éthylomètre. Dans la voiture, une jeune femme d'à peine 18 ans l'accompagnait. Né en 1987 et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, ce coiffeur de profession a été examiné au CHU de Rouen avant d'être placé en garde-à-vue.