Près de Rouen. Il promène son chien depuis... sa voiture et finit en garde à vue

La police a été alertée par le comportement suspect de cet automobiliste, rue de la Sablonnière à Oissel, dans la nuit de mercredi 5 à jeudi 6 novembre. Il roulait à très faible allure, laissant penser qu'il procédait à des repérages pour des vols à venir.

Le suspect donne une fausse identité

A leur arrivée sur place, les fonctionnaires constatent en fait que le conducteur de 25 ans faisait courir son chien, un American Staff, en le tenant en laisse par la fenêtre de sa voiture en mouvement. Lors du contrôle, le jeune homme n'a présenté aucun papier et a donné une fausse identité : celle de son frère.

Les policiers s'en sont aperçus en consultant le fichier, indique la même source, la photo ne correspondant pas au suspect. Et pour cause, l'homme contrôlé conduisait malgré la suspension de son permis de conduire. Il a été placé en garde à vue. Sa sœur est venue chercher l'animal. Sa prochaine balade se fera vraisemblablement à pied.