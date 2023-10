[Photos] Calvados. Des abris allemands découverts lors de travaux : "Ils font partie du Mur de l'Atlantique"

"C'est une demi-surprise", concède Jean-Luc Guingouain, le maire de Langrune-sur-Mer. Lors du mois de septembre, trois abris bétonnés allemands datant de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts par des archéologues, en prévention de travaux sur la place du 6 juin. "De mémoire d'habitants, ce n'était pas su, mais étant donné que cette place était fortifiée par les Allemands, nous nous doutions que nous pouvions trouver quelque chose."

Un bon état de conservation

En creusant un peu sous la place, ce sont donc les vestiges de trois abris bétonnés qui se sont dévoilés aux yeux des archéologues du département. "A ne pas confondre avec des blockhaus, précise le maire de la commune. Ils servaient à héberger le personnel allemand, qui pouvait ensuite évoluer sur la côte, la surveiller. Ces abris font partie du Mur de l'Atlantique."

L'intérieur d'un abri, en plutôt bon état. - CDG14

Chacun mesure 11 m2, et était équipé de lits superposés. Ces blockhaus possèdent également une cheminée, issue de secours en cas de gazage, et de quoi cuisiner. "L'état de conservation est bon, assure l'édile. L'intérieur est en très bon état, surtout un abri, où l'on voit encore la peinture jaune ocre. Sur un mur, on voit même une peinture, formant un visage." Quelques objets ont été retrouvés dans ces abris, parmi lesquelles des gobelets, des fioles de purification de l'eau, et un gilet de sauvetage d'un pilote allemand. "Mais je pense qu'ils ont été bien vidés par les habitants après la guerre", sourit Jean-Luc Guingouain.

Quel avenir ?

Cette découverte vient néanmoins perturber les travaux sur la place. Trois millions d'euros sont investis pour végétaliser totalement le site, le transformer en un espace dunaire, et ériger une halle accueillant trois commerces. "L'architecte planche pour s'adapter", glisse le maire. Pour l'instant, et après le travail des archéologues, les trois abris ont été réenfouis. "Ils ne représentent pas de l'architecture mémorielle majeure, poursuit Jean-Luc Guingouain. La question de les visiter peut se poser, mais deux abris se trouvent sous la future halle. L'autre est plus simple à conserver, peut-être qu'une partie sera visible ?" Affaire à suivre…