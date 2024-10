Plages du Débarquement. La demande d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco relancée

Il faut encore patienter pour voir les plages du Débarquement inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Initiée en 2018 par la France, la demande a été relancée par un comité de pilotage, qui s'est tenu lundi 28 octobre au Mémorial britannique de Ver-sur-Mer, sous la présidence de Jean-Benoît Albertini, préfet de la région Normandie et d'Hervé Morin, président de la Région Normandie.

Une décision attendue pour 2026

Ce comité a actualisé le dossier, et plus particulièrement le plan de gestion. Celui-ci est composé de plusieurs volets, dont la préservation du paysage, la conservation du patrimoine historique et culturel ainsi que sa valorisation. Sans compter le plan de gestion touristique et la gouvernance du bien. La réponse du Comité du patrimoine mondial est attendue à l'été 2026, après examen du dossier et des éléments complémentaires d'actualisation qui seront adressés début 2025 à l'Unesco.

