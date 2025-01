Tempête Floriane. Neige, verglas et vents violents : vigilance jaune en Normandie selon Météo France

La Manche, le Calvados et la Seine-Maritime sont placés en vigilance jaune pour vent violent jusqu'au mardi 7 janvier au matin. Les rafales enregistrées atteignent des valeurs impressionnantes :

124km/h à Barfleur

113km/h à Saint-Vaast-la-Hougue

107km/h à Cherbourg

105km/h à Port-en-Bessin

103km/h à Gouville

Les vents devraient rester soutenus toute la nuit et faiblir progressivement dans la matinée du mardi 7 janvier.

Neige et verglas : vigilance pour trois départements

Dans la Manche, le Calvados et l'Orne, une vigilance jaune pour neige et verglas est en place jusqu'au mardi 7 janvier à midi. Les routes pourraient être glissantes, et les automobilistes sont invités à redoubler de prudence, notamment dans les zones rurales et peu dégagées.

La vigilance neige et verglas pour lundi 6 janvier. - météo France

La neige attendue en Haute-Normandie

En Haute-Normandie, des flocons pourraient tomber dès lundi 6 janvier au soir, avec des chutes de neige plus marquées attendues d'ici mercredi 8 janvier. Les températures en baisse favorisent la formation de verglas, rendant les déplacements encore plus périlleux.

Soyez prudents et restez informés des évolutions météo dans les prochaines heures !