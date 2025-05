Basket. L'USBD Alençon lance sa campagne d'abonnement pour avoir sa place attitrée à Anova

Deux semaines seulement après la fin de sa première saison en professionnel, marquée par une demi-finale en playoffs de Ligue 2 féminine, l'USBD Alençon lance sa campagne d'abonnement pour la saison 2025-2026. Cette fois, exit le gymnase Louvrier : les Conquérantes recevront tous leurs adversaires au parc des expositions Anova. Six des sept dernières rencontres à domicile de la saison y ont eu lieu et ont rassemblé chaque soir plus de 2 000 spectateurs sur une jauge maximale de 2 500.

Le public était au rendez-vous lors de chacun des matchs à Anova cette saison.

Comment avoir son abonnement ?

Pour s'assurer une place attitrée pour toute la saison, le rendez-vous est donné ce mercredi 14 mai à la boutique du club, au 128 avenue de Quakenbruck à Alençon. Au-delà d'une entrée pour la saison régulière entière, l'abonnement offre une priorité sur les matchs de coupe et de playoffs. La boutique est ouverte de 14h à 18h mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 mai. Le prix de l'abonnement n'a pas été communiqué.