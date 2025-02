[Vidéo] Alençon. Les basketteuses découvrent le parquet avant le premier match au parc des expositions

La date était cochée depuis plusieurs mois dans le calendrier. Les basketteuses de l'USBD Alençon jouent leur premier match au parc des expositions Anova, samedi 15 février. Pour cette occasion, quoi de mieux qu'un derby de Ligue 2 féminine face au leader l'USO Mondeville !

"La salle est faite pour ça, c'est magnifique"

L'équipe a découvert l'enceinte lors d'un premier entraînement, mercredi 12 février. Le parc des expositions s'est transformé pour accueillir son tout premier événement sportif de haut niveau. La scène a laissé sa place au parquet et le bruit des ballons remplace celui des micros.

Le président du club, Christophe Gandini, a supervisé cette transformation : "J'ai vu le parquet installé […] et peint parce qu'il est arrivé tout brut et tout neuf".

Le président du club, Christophe Gandini, a supervisé cette transformation. "J'ai eu cette chance de venir régulièrement, j'ai vu le parquet installé dans une salle à côté pour qu'il puisse prendre sa forme et être vernis et peint parce qu'il est arrivé tout brut et tout neuf", explique-t-il.

"Même si j'ai eu cette chance-là, quand je suis arrivé, j'ai fait : 'Waouh !' Parce que c'est la première fois que le parc Anova sera aménagé pour accueillir des événements sportifs de haut niveau et en fait cette salle est faite pour ça, c'est magnifique", lance-t-il.

2 500 spectateurs attendus

Les Alençonnaises jouent depuis le début de saison au gymnase Louvrier, devant environ 600 spectateurs. Samedi, 2 500 personnes sont attendues, un record d'affluence en Ligue 2 féminine selon Christophe Gandini. "C'est un véritable facteur. Ça va transcender le groupe, ça va pousser les filles, du moins c'est ce que je souhaite et j'espère qu'elles vont se servir de toute l'énergie d'Anova pour mettre les bons ingrédients sur le terrain", réagit l'entraîneur, Fayssal Rhennam.

Ecoutez ici Fayssal Rhennam : Impossible de lire le son.

Montrer l'exemple pour les autres sports

La salle a été pensée et homologuée pour accueillir du sport de haut niveau, même si aucun club n'était à un tel stade lors de sa construction. "On a une très belle salle de basket aujourd'hui, et peut-être d'autres sports demain. On aura été les premiers, mais je rêve que cette salle soit partagée aussi par les autres sports d'Alençon sur du haut niveau", lance Christophe Gandini.

Le coup d'envoi du match sera donné à 20h. Les portes d'Anova ouvrent dès 18h30 avec la possibilité de se restaurer et profiter de la boutique du club.