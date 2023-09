Basket. Un centre de formation pour les filles à Alençon, "pour préparer la relève de l'équipe première"

C'est la reprise, samedi 16 septembre à 20 heures au gymnase Louvrier, du championnat de France de basket de Nationale 1 pour l'équipe féminine d'Alençon qui est la "vitrine" de l'USBDA.

Christophe Gandini est le nouveau président à la tête de ce club, passé du rang de sponsor avec son employeur, à celui de dirigeant. Il a la volonté de structurer le club, de créer un produit "Alençon Basket" avec des sièges numérotés dans la salle, la réservation via Internet, une restauration sur place avant et après les matchs ainsi que durant la mi-temps des matchs. Ce seront aussi des spectacles à la mi-temps… C'est la volonté de voir monter l'équipe B féminine en Nationale 3 et l'annonce de la création d'un centre de formation basket pour les filles "en 18 ans national, pour préparer la relève de l'équipe première", explique le président. "L'excellente saison dernière jusqu'aux play-offs, c'était pour apprendre !"

Si l'équipe de NF1 est la vitrine de l'USBDA, le club compte plus de 420 licenciés garçons et filles dans toutes les catégories, des U7 aux séniors.

Pratique. Vente des billets et des abonnements pour les matchs de N1F au gymnase Louvrier : vendredi 15 septembre de 18 heures à 20 h 30 et samedi 16 de 9 heures à midi.