Basket (Nationale 1 féminine). Reprise de la saison : Alençon vise "le top 3 ou la montée"

Personne n'a oublié la dernière saison de l'équipe de basket féminine d'Alençon, exceptionnelle avec très peu de défaites, une fin de saison régulière en tête de la poule B, jusqu'à disputer les play-off. Hélas, les Alençonnaises n'y ont pas décroché leur qualification en Ligue féminine 2.

Pour la nouvelle saison qui débute, six nouvelles joueuses sont arrivées. Elles ont déjà joué à Villeurbanne, Roanne, Monaco, Mondeville, Angers, Grenoble ou au sein de la Parker Academy. Le groupe renouvelé termine sept semaines de préparation, mais cette année le championnat s'annonce très relevé avec pas moins de huit équipes qui prétendent à la montée… mais l'ambition est plus que jamais là chez les Alençonnaises, "On vise le top 3 ou la montée" confirme le coach Fayssal Rhennam.

Le premier match de la saison sera disputé à domicile samedi 16 février à 20 heures au gymnase Louvrier.