Caen. Les Fossés Saint-Julien se végétalisent : deux mois de chantier

Un nouveau chantier a débuté dans le centre-ville de Caen. Depuis lundi 26 août, les Fossés Saint-Julien font l'objet d'un aménagement par la Communauté urbaine Caen la Mer. Au total, 235m2 autour des pieds d'arbres seront végétalisés, et des circulations piétonnes respectant les normes pour les personnes à mobilité réduite vont être créées. D'ici le 25 octobre, ce lieu emblématique sera "un espace partagé et propice à la balade", assure Caen la Mer.

Le secteur, tout proche de la place Saint-Sauveur et sur la route de l'Hôtel de Ville, retrouvera "son caractère végétal et naturel" puisque "les axes de circulation piétons situés dans les alignements de tilleuls remarquables seront déminéralisés". Sur la partie nord, l'espace public sera mieux partagé avec une allée centrale et des espaces végétalisés. "De plus, 20 places de stationnement seront aménagées en pavés enherbés pour favoriser l'infiltration naturelle des eaux pluviales." Sur le versant sud, les circulations piétonnes vont aussi être modifiées.

Quelques perturbations sont donc à craindre pendant la durée des travaux. "Le stationnement sera interdit entre la place Saint-Martin et la rue Chanoine Xavier de Saint-Pol. Les conditions de circulations seront réduites et le stationnement sera interdit dans les contre-allées sur certaines périodes, en fonction de l'avancement du chantier." Toutefois, le marché continuera de s'y installer chaque vendredi.