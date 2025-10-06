Les travaux commencent ce mois d'octobre au parc de Secqueville, situé dans le quartier Saint-Paul à Caen. A l'issue d'une phase de concertation, la municipalité fait le choix d'un changement de visage total pour cet espace de plus de 2 hectares. On retrouvera une prairie de 10 000m², accompagnée d'allées piétonnes, d'espaces d'infiltration et de biodiversité, des jardins partagés, des boisements denses et ombragés, ainsi que 110 nouveaux arbres. Des installations sportives sont aussi prévues avec une piste d'athlétisme et deux terrains de basket 3x3. Une aire de jeux, en partie accessible aux personnes à mobilité réduite, est annoncée, de même qu'une connexion vers le boulevard Dunois. La mise en place est prévue au deuxième trimestre 2026.
Caen. A quoi va ressembler le parc de Secqueville, dont les travaux commencent ?
Loisir. Quels sont les aménagements prévus au parc de Secqueville, situé dans le quartier Saint-Paul à Caen ? La Ville dévoile le projet après une phase de concertation menée au début de l'année.
Publié le 06/10/2025 à 14h00 - Par Jimmy Joubert
