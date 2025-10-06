En ce moment All the things she said T.A.T.U
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. A quoi va ressembler le parc de Secqueville, dont les travaux commencent ?

Loisir. Quels sont les aménagements prévus au parc de Secqueville, situé dans le quartier Saint-Paul à Caen ? La Ville dévoile le projet après une phase de concertation menée au début de l'année.

Publié le 06/10/2025 à 14h00 - Par Jimmy Joubert
Caen. A quoi va ressembler le parc de Secqueville, dont les travaux commencent ?
Le parc de Secqueville va changer de visage pour 2026. - Phytolab

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les travaux commencent ce mois d'octobre au parc de Secqueville, situé dans le quartier Saint-Paul à Caen. A l'issue d'une phase de concertation, la municipalité fait le choix d'un changement de visage total pour cet espace de plus de 2 hectares. On retrouvera une prairie de 10 000m², accompagnée d'allées piétonnes, d'espaces d'infiltration et de biodiversité, des jardins partagés, des boisements denses et ombragés, ainsi que 110 nouveaux arbres. Des installations sportives sont aussi prévues avec une piste d'athlétisme et deux terrains de basket 3x3. Une aire de jeux, en partie accessible aux personnes à mobilité réduite, est annoncée, de même qu'une connexion vers le boulevard Dunois. La mise en place est prévue au deuxième trimestre 2026.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. A quoi va ressembler le parc de Secqueville, dont les travaux commencent ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple