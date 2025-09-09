Caen. Il se reconnaît sur la vidéosurveillance d'un vol par effraction : "J'ai joué, j'ai perdu, j'assume"

Le 16 août 2024, les forces de l'ordre sont appelées par une femme qui vient d'être cambriolée à Caen. A son retour chez elle, elle voit un homme s'enfuir, et constate qu'il lui a volé des bijoux, un sac à main, son chéquier… Elle décrit la personne incriminée. La maison est sous surveillance électronique. Sur la vidéo, on voit parfaitement le voleur. Pour pénétrer dans le logement, il a pris une pierre qu'il a lancée dans la porte-fenêtre.

46 mentions au casier judiciaire

Cinq jours plus tard, il est identifié par reconnaissance faciale, puis arrêté. Lors de son audition, il reconnaît les faits. Le 13 novembre 2024, interrogé à nouveau, il explique qu'il n'y avait personne dans la maison. Il avait remarqué les caméras, mais il pensait avoir le temps de partir avant le retour des propriétaires.

Ceux-ci sont arrivés plus vite qu'il n'escomptait. Il s'est enfui aussitôt avec son butin et n'a gardé que les bijoux en or et argent. Il confirme qu'il s'est bien reconnu sur les caméras de surveillance. Il sait qu'il a plusieurs condamnations et demande la confusion des peines.

Il souhaite sortir de prison le plus tôt possible, assure-t-il au tribunal de Caen le 4 septembre, car il a une "société de maçonnerie à faire tourner". Il ajoute : "Je me mets à la place de la victime. J'ai joué, j'ai perdu, j'assume." Le procureur informe qu'il a 46 mentions sur son casier judiciaire et a fait 26 ans de prison. "Il a gâché sa vie."

Il réclame 18 mois de prison ferme. L'avocat de la défense veut croire que son client a changé. Il est en plein processus de remise en question et a une vraie volonté de renouveau. Il demande la clémence de la cour. Après délibéré, Manuel Jouet est condamné à 8 mois de prison avec mandat de dépôt, confiscation des scellés. Il devra verser 3 000€ à la victime.