Calvados. Un cycliste meurt percuté par un camion

Drame vers 11h ce lundi 22 septembre dans le Calvados. Un accident a coûté la vie à un cycliste à Touques, près de Deauville, sur la RD677.
Cinq témoins pris en charge par la cellule psychologique
L'homme, dont l'âge est "indéterminé" selon les pompiers, a été percuté par le conducteur d'un poids lourd, au niveau d'un rond-point. Il n'a pas survécu au choc et est décédé.
Cinq témoins de l'accident, choqués par la scène, ont été pris en charge par la cellule psychologique.
