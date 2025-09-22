Calvados. Un cycliste meurt percuté par un camion

Drame vers 11h ce lundi 22 septembre dans le Calvados. Un accident a coûté la vie à un cycliste à Touques, près de Deauville, sur la RD677.

Cinq témoins pris en charge par la cellule psychologique

L'homme, dont l'âge est "indéterminé" selon les pompiers, a été percuté par le conducteur d'un poids lourd, au niveau d'un rond-point. Il n'a pas survécu au choc et est décédé.

Cinq témoins de l'accident, choqués par la scène, ont été pris en charge par la cellule psychologique.