Normandie. La trompette dans la bande originale de "Babylon", c'est lui !

Impossible de passer à côté : la bande originale de Babylon résonne longtemps dans la tête des spectateurs, après avoir quitté le cinéma. Pour son dernier film, en salles depuis mercredi 18 janvier, Damien Chazelle s'est une fois encore entouré du compositeur Justin Hurwitz, avec qui il avait déjà travaillé pour La La Land.

Les cuivres entêtants de cette fresque de trois heures sont notamment interprétés par Ludovic Louis, trompettiste originaire du Havre. À 42 ans, cet ancien élève du Jazz Union Porte Océane et de l'école de musique vit une nouvelle expérience de cinéma. Après des apparitions dans les séries The Eddy (Netflix, déjà produite par Damien Chazelle) et Mixte (Amazon Prime), il est cette fois passé en studio, à Hollywood, pour interpréter les morceaux entonnés par le personnage de Sydney Palmer, joué par Jovan Adepo.

Ludovic Louis : le travail avec Jovan Adepo Impossible de lire le son.

"On a fait de la préproduction. J'ai enregistré les solos et ensuite, l'acteur a appris mes solos avec un coach pour faire coller le son et l'image, détaille Ludovic Louis. Il a fait un très gros boulot !"

Deux autres trompettistes professionnels s'affichent au générique avec le Havrais.

Sur la scène du Grand Rex

Ludovic Louis n'a découvert le résultat que plusieurs mois après les enregistrements, lors de l'avant-première de Babylon au Grand Rex, à Paris, en présence de Brad Pitt, notamment. "Je n'ai pas voulu voir le film avant pour pouvoir avoir la surprise et partager cela avec mes proches. Je me suis retrouvé à jouer dans cette salle mythique, dix minutes sur scène, une expérience juste géniale !", raconte le Havrais. Après le Golden Globe de la meilleure BO, Ludovic Louis espère d'autres grands prix pour Babylon, "qu'il ait le même succès que La La Land".

Ludovic Louis : sur la scène du Grand Rex... Impossible de lire le son.

Après avoir collaboré avec Jimmy Cliff, Florent Pagny, Christophe Maé, Slimane et surtout Lenny Kravitz, le trompettiste s'est installé à Los Angeles en 2013. Outre de nouvelles collaborations (Camila Cabello, Kanye West, Shawn Mendes, The Black Eyed Peas, etc.), Ludovic Louis travaille aussi régulièrement avec la télévision américaine (American Idol, The Voice). Il sera prochainement de retour en France pour défendre sur scène son premier album, Rebirth, notamment le vendredi 3 février au BBC d'Hérouville-Saint-Clair, devant une salle comble.