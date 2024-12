[Photos] Calvados. Découvrez l'histoire de ces chiots sauvés par la solidarité après avoir assisté à la mort de leur mère

Chaque année, sous la lumière tamisée des fêtes de fin d'année, le refuge des Orphelins aux Monts d'Aunay dans le Calvados organise son Noël des animaux orphelins, un rendez-vous devenu essentiel pour sensibiliser à l'adoption et collecter des dons. Entre les allées de ce refuge, les aboiements enthousiastes côtoient les regards d'attente des animaux en quête d'une deuxième chance.

Un Noël pour ceux qui attendent une famille

Pour Stéphane Lamart, président de l'association, "un animal n'est pas un jouet, mais un engagement, une promesse de partager une vie commune, parfois longue de 15 années". Ce rappel, si nécessaire en cette période où les adoptions impulsives se multiplient, donne tout son sens à cet événement.

Le week-end des 14 et 15 décembre, de 14h à 17h, le refuge se transformera en un véritable petit marché de Noël : tombola, rencontres avec des experts du bien-être animal, et bien sûr, des moments privilégiés pour faire connaissance avec les pensionnaires du refuge.

Quatre ombres dans le désert, une lueur en Normandie

Parmi les histoires qui touchent, celle de Jill, Stacy, Saïd et Lola bouleverse. Ces quatre chiens, issus du désert d'Oman, à la frontière avec l'Arabie saoudite, ont vu leur destin basculer grâce à une chaîne de solidarité transcontinentale. Leur mère ayant été abattue sous leurs yeux par les forces de l'ordre locales, ces chiots, fragiles et désorientés, n'auraient pas survécu sans l'intervention de l'association Omani Paws Rescue.

"Là-bas, les chiens sont considérés comme des pestiférés, l'Etat paye pour l'extermination des femelles", explique un membre de l'équipe. Les survivants, déshydratés et faméliques, n'avaient connu que la chaleur écrasante du soleil et les mauvais traitements. Leur transfert vers la France, organisé avec minutie, leur a offert une promesse de sécurité et d'amour qu'ils n'auraient jamais pu espérer.

Saïd. - Le refuge des orphelins

Stacy. - Le refuge des orphelins

Lola. - Le refuge des orphelins

Jill. - Le refuge des orphelins

Depuis leur arrivée en Normandie, tout est nouveau pour eux : les odeurs fraîches de l'herbe, la douceur des plaids dans leur box, et les premiers gestes affectueux des bénévoles. Aujourd'hui, Lola et Saïd ont trouvé une famille, mais Jill et Stacey espèrent toujours la leur. "Il n'y a pas d'adoption en Arabie, en prenant en charge ces quatre loulous en fait nous en avons sauvé huit, tout comme un loulou adopté en refuge revient à en sauver deux : celui adopté et celui que l'on va pouvoir sauver et accueillir à sa place", nous explique Chloé Vallée, la directrice du refuge.

Offrir plus qu'un Noël, offrir une vie

L'adoption d'un animal, rappelle l'association, doit être mûrement réfléchie. Les bénévoles s'assurent que chaque famille adoptante correspond aux besoins de l'animal, afin de prévenir un nouvel abandon. Le Noël des Orphelins n'est pas qu'une fête : c'est une invitation à réfléchir à nos responsabilités envers ces êtres vivants, à comprendre qu'au-delà de leurs pattes, ce sont leurs cœurs que nous accueillons dans nos foyers.

En cette saison où donner prend tout son sens, pourquoi ne pas offrir à un animal orphelin une place au chaud, dans votre maison et dans votre vie ? Peut-être qu'un regard croisé changera tout – pour lui, et pour vous.

Venez rencontrer les intervenants du Noël des Orphelins ! - Le refuge des orphelins

Il y a même une tombola organisée pour les animaux. - Le refuge des orphelins

N'oubliez pas : il est encore temps de faire un don défiscalisé ou de donner des couvertures au refuge. - Le refuge des orphelins

Informations pratiques :

• Quand ? Les 14 et 15 décembre, de 14h à 17h.

• Où ? Refuge des Orphelins, 3 route des Bouillons, 14 260 Les Monts d'Aunay.

• Contact : refugedesorphelins@associationstephanelamart.com | 02 31 36 61 79.

Tous ces orphelins vous attendent. Peut-être êtes-vous la famille qu'ils n'ont jamais osé espérer.