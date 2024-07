Seine-Maritime. Des chatons maltraités sauvés par des motards ? Découvrez l'histoire de Biker Animal Force

L'association Biker Animal Force, située en Seine-Maritime, réunit des motards amoureux des animaux. Créée il y a quatre ans sa mission est de secourir et de protéger tous types d'animaux. Ils utilisent leur image comme un outil pour intimider les maltraitants et réaliser leurs sauvetages, mais aussi sensibiliser le public.

Des bikers au service de nos amis les chats

L'association dispose d'un refuge pour chats dans une ancienne école, gracieusement prêté par le maire de la commune. Pour financer leurs activités, ils organisent des événements : runs à moto, concerts, repas, et soirées crêpes tout au long de l'année (les frais vétérinaires pouvant atteindre jusqu'à 7 000€ par mois !). Tous les bénévoles travaillent gratuitement en plus de leur emploi principal, souvent jusqu'à 70 heures par semaine.

Leur grand combat : le trafic d'animaux

Malheureusement, l'association est confrontée à un autre problème : le trafic d'animaux, facilité par les réseaux sociaux et les sites de petites annonces. "Aujourd'hui, on a l'impression d'être sur un concours de maltraitance, vous n'imaginez pas ce qu'on peut voir… Au plus lâche ou au plus méchant," s'indigne la responsable. On la sent profondément touchée, et en colère au vu de la situation. Elle ajoute : "On a essayé de contacter des gens haut placés, les autorités, rien n'y fait ; Facebook laisse passer ces annonces interdites et le cercle continue." Les bénévoles, au nombre de 22, mènent alors des campagnes de stérilisation et surveillent les réseaux sociaux pour repérer les maltraitances et les abandons.

Cependant, ils manquent de soutien juridique pour arrêter le don d'animaux non identifiés. "Donner contre bons soins, c'est juste un abandon avec la bonne conscience", souligne la responsable.

Adoptez en refuge !

Les conseils de l'association sont clairs : faites stériliser vos animaux et adoptez-les en refuge. "Il y a plein d'animaux en parfaite santé, déjà suivis par un vétérinaire, prêts à vous donner de l'amour, et de tous âges", explique-t-elle.

Si vous souhaitez en savoir plus ou adopter un animal, vous pouvez rencontrer les membres de Biker Animal Force les vendredis et samedis soir à La Tanière à Saint-Arnoult, ou les contacter via leur page Facebook. Les chats à adopter ; c'est ici !

Comment se passe une adoption ?

• Consultez les chats disponibles sur leur page Facebook.

• Envoyez un message pour demander un rendez-vous.

• Si la rencontre est concluante, un certificat d'adoption est établi, et vous pourrez revenir chercher votre nouvel ami la semaine suivante.

Pour en savoir plus, suivez Biker Animal Force sur Facebook et découvrez comment ces bikers travaillent sans relâche pour protéger nos amis à quatre pattes, ou bien sur leur site internet. Ils ont aussi une boutique si vous aussi vous vous sentez l'âme d'un biker au grand cœur !

L'association Biker Animal Force vous accueille sur Saint-Arnoult.