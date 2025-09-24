Patrimoine. Vous pouvez sauver l'art et l'histoire de la Normandie, simplement en votant (et gratuitement !)

Depuis cinq ans, l'opération menée par Allianz et la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français mobilise les Normands autour d'un objectif commun : préserver le patrimoine local. Lors des précédentes éditions, 58 œuvres en danger ont été repérées dans la région, 22 853 votes enregistrés et six pièces restaurées grâce à la mobilisation citoyenne.
Comment participer et sauver une œuvre près de chez vous
- L'initiative repose sur l'engagement des habitants. Chacun peut :
- repérer une œuvre accessible au public et en mauvais état,
- contacter un conseiller Allianz pour la proposer,
- voter en ligne pour les projets retenus par un jury d'experts, entre le 2 et le 22 février 2026.
Les œuvres lauréates recevront un financement de 8 000€ pour leur restauration, leur permettant de retrouver une place centrale dans la vie locale.
Des trésors cachés au coin de la rue
La Normandie regorge de pièces uniques : tableaux, sculptures, ex-voto marins ou objets de mémoire industrielle. Les dernières campagnes ont permis, par exemple, la sauvegarde d'ex-voto de la chapelle Notre-Dame de Salut à Fécamp ou encore d'un antependium (photo) du XVIe siècle à Ecouché-les-Vallées. Autant de témoins d'un passé qui risquait de disparaître sans l'action collective.
Un engagement citoyen et culturel fort
En France, le programme a déjà permis la restauration de 380 œuvres et la collecte de 2,7 millions d'euros. Pour Olivier de Rohan-Chabot, président de La Sauvegarde de l'Art Français, "cette initiative permet aux Français de redécouvrir la beauté près de chez eux et de s'engager dans la sauvegarde d'un héritage commun".
