Patrimoine. Vous pouvez sauver l'art et l'histoire de la Normandie, simplement en votant (et gratuitement !)

Patrimoine. En septembre, la 5e édition de l'opération Le Plus Grand Musée de France a été lancée en Normandie. Jusqu'au 31 décembre, habitants et passionnés sont invités à repérer et voter pour des œuvres d'art en péril, afin de les sauver et de leur redonner vie.

Publié le 24/09/2025 à 17h15 - Par Mathilde Rabaud

Ecouché-les-Vallées, située dans le département de l'Orne en Normandie, est une commune au riche patrimoine historique, notamment avec son église Notre-Dame. L'antependium, un chef-d'oeuvre du XVIe siècle, classé Monument Historique en 1917, est un beau témoignage de l'art de la région. - Sauvegarde de l'Art Français.

Depuis cinq ans, l'opération menée par Allianz et la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français mobilise les Normands autour d'un objectif commun : préserver le patrimoine local. Lors des précédentes éditions, 58 œuvres en danger ont été repérées dans la région, 22 853 votes enregistrés et six pièces restaurées grâce à la mobilisation citoyenne.

Comment participer et sauver une œuvre près de chez vous

  • L'initiative repose sur l'engagement des habitants. Chacun peut :
  • repérer une œuvre accessible au public et en mauvais état,
  • contacter un conseiller Allianz pour la proposer,
  • voter en ligne pour les projets retenus par un jury d'experts, entre le 2 et le 22 février 2026.

Les œuvres lauréates recevront un financement de 8 000€ pour leur restauration, leur permettant de retrouver une place centrale dans la vie locale.

Des trésors cachés au coin de la rue

La Normandie regorge de pièces uniques : tableaux, sculptures, ex-voto marins ou objets de mémoire industrielle. Les dernières campagnes ont permis, par exemple, la sauvegarde d'ex-voto de la chapelle Notre-Dame de Salut à Fécamp ou encore d'un antependium (photo) du XVIe siècle à Ecouché-les-Vallées. Autant de témoins d'un passé qui risquait de disparaître sans l'action collective.

Un engagement citoyen et culturel fort

En France, le programme a déjà permis la restauration de 380 œuvres et la collecte de 2,7 millions d'euros. Pour Olivier de Rohan-Chabot, président de La Sauvegarde de l'Art Français, "cette initiative permet aux Français de redécouvrir la beauté près de chez eux et de s'engager dans la sauvegarde d'un héritage commun".


