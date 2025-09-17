[En images]. Colombier, mare, zone humide... Patrimoines historique et naturel retrouvent une seconde vie à La Mailleraye

Le chantier de restauration est en cours sur ce colombier atypique de La Mailleraye. L'aboutissement d'années de démarches et de recherches de financements pour les propriétaires. "C'est absolument réjouissant, c'est un beau parcours qui est dû à une grande solidarité", insiste Maryline Orange, qui vit sur place. C'est en fait deux projets en un. D'abord, l'ancien colombier du château qui a été déplacé entre 1817 et 1829 pour agrémenter ce jardin anglo-chinois. En 2022, Maryline Orange dépose un dossier auprès de la mission Bern pour le Loto du Patrimoine. "Contre toute attente, il a été retenu", s'étonne-t-elle encore. Il a fallu trois ans de plus pour boucler le financement avec notamment l'Europe, la Région, les communes des alentours et une cinquantaine de donateurs.

Déplacé depuis le château jusqu'à ce parc, le colombier servait d'ornement et n'a jamais accueilli de pigeons. De forme octogonale, il présente des spécificités assez rares avec ses meurtrières ou sa corniche de pierre à motifs.

Des tailleurs de pierre, ici pour Renaissance du patrimoine, travaillent patiemment à la restauration du colombier, pour changer une à une les pierres abîmées, avec comme objectif que leur passage soit invisible.

Un site à découvrir

En parallèle, la grande mare de 2 200m2 à quelques mètres, qui était à sec, a dû être restaurée. La voilà remise en eau après un casse-tête de démarches avec le parc naturel régional des boucles de la Seine et l'agence de l'eau. En tout, ce sont 268 000 euros qui ont été nécessaires pour rénover le site.

La grande mare de 2 200m2, difficile à entretenir, était à sec. 1 500m3 de terre végétale ont été retirés. L'eau a alors commencé à bouillonner et à remonter directement et naturellement de la nappe phréatique. - PNR

"C'est une démarche militante, explique Maryline Orange, qui aurait pu utiliser autrement son terrain. Il faut se saisir de la question environnementale, même comme simple particulier. Et savoir aussi d'où l'on vient."

Maryline Orange parle de son combat pour ce chantier comme d'une action militante pour s'emparer notamment des questions environnementales. Le site est ouvert ponctuellement au public et aux scolaires.

Et ce patrimoine se partage. Le site se visite pour des moments particuliers comme les Journées du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Il est aussi ouvert aux scolaires des communes environnantes pour des visites pédagogiques.