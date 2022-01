Le-Havre. Le Havre Seine Métropole : pays d'art et d'histoire

La ville du Havre (Seine-Maritime) détient le label Ville d'art et d'histoire depuis 2001. En 2019, Le Havre Seine Métropole se porte candidate pour passer Pays d'art et d'histoire. Le dossier sera défendu le 17 avril devant le conseil national Villes et Pays d'art et d'histoire.

L'objectif est d'étendre le label à la communauté urbaine pour valoriser les richesses du patrimoine de la pointe de Caux, de l'estuaire de la Seine jusqu'aux falaises d'Etretat. Il s'agit de dynamiser le potentiel de développement culturel et touristique à l'échelle des 54 communes de la nouvelle communauté urbaine.

Écoutez Émilie Leproust, directrice de l'attractivité au sein de Le Havre Seine Métropole :

Une exposition et une conférence

Pour présenter au grand public la candidature de labellisation, une exposition est proposée à la Maison du patrimoine du Havre du 1er au 29 avril 2019. Elle présente à travers des textes et des images toutes les facettes du patrimoine local (patrimoine archéologique et médiéval, vie religieuse, identité rurale et dimension agricole, patrimoine lié aux activités maritimes et industrielles, histoire militaire, habitat et mode de vie, patrimoine immatériel ou encore patrimoine naturels et paysagers).

Le 2 avril, Claire Etienne-Steiner, conservatrice générale du patrimoine honoraire, fera une conférence sur le thème Inventorier, protéger et valoriser. Une conférence gratuite qui débutera à 18 heures à la Maison du patrimoine (réservation au 02 35 22 31 22).

