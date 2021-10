Le Havre. Bonne saison touristique

Au fil des ans, Le Havre (Seine-Maritime), cité industrielle et portuaire, s'impose comme destination touristique. La saison 2019 (entre avril et octobre) aura été bonne. L'année a été boostée par la Coupe du Monde féminine de football et par la Transat Jacques Vabre, en plus du programme culturel Un été au Havre.

La Coupe du Monde a été fréquentée par 120 000 spectateurs. Le village de la Transat a attiré 520 000 visiteurs et les parcours artistiques d'Un été au Havre, 330 000 personnes.

"Le tourisme, c'est bon pour l'attractivité globale de la ville. Le tourisme rejaillit sur les autres secteurs économiques. Vendre Le Havre devient moins compliqué qu'avant ", explique Jean-Baptiste Gastinne, le maire du Havre.

Le Havre Etretat

L'année 2019, la zone touristique du Havre s'est agrandie. Depuis l'élargissement de l'agglomération, Etretat a intégré la métropole. Une façon de compléter l'offre havraise, de la diversifier, pour que les touristes restent plus longtemps et dépensent plus sur le territoire. Cette année, 23 % de personnes supplémentaires ont été accueillies dans les offices de tourisme du Havre et d'Etretat (+ 5 % pour Le Havre et + 52 % pour Etretat). L'augmentation de la fréquentation de l'office de tourisme d'Etretat s'explique par une meilleure signalétique et des heures d'ouverture élargies.

Un été au Havre

L'événement culturel Un été au Havre 2019 a satisfait la municipalité. L'édition 2020 est d'ores et déjà en préparation. Les parcours artistiques en extérieur ont attiré 330 000 visiteurs. C'est 10 000 de plus qu'en 2018. 40 000 personnes ont assisté à la soirée d'ouverture, le 29 juin 2019, où s'est tenue la construction d'une immense ville éphémère en carton. L'œuvre la plus visitée a été la Narrow Housse (la maison étroite), avec 31 000 passages. Enfin, l'exposition sur Raoul Dufy au Muma a attiré 84 000 visiteurs. C'est le deuxième plus gros succès du musée.

Croisières

Le Havre veut devenir un port de croisières. Il y a eu cette année 132 escales de paquebots, et l'année prochaine s'annonce aussi bonne, avec au moins 135 escales. Les croisières fluviales sont aussi prisées. 135 escales en 2019 avec 17 000 passagers accueillis. Pour le début 2020, la ville finalise la borne d'alimentation électrique sur le quai de Marseille, pour que les péniches puissent couper leur moteur à quai.

