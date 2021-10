Le Havre. Une compagnie britannique mise sur la croisière française

Le marché de la croisière maritime est en plein développement en France. Le jeudi 14 novembre 2019, la compagnie britannique Cruise and maritime voyages (CMV) a annoncé vouloir dédier entièrement l'un de ses paquebots au marché français dès 2021. CMV fête cette année ses 10 ans et exploite six paquebots de croisières maritimes. L'Astor, qui est exploité sur les marchés allemand et australien, sera déployé sur le marché français à partir de 2021. Il sera rebaptisé Jules Verne. La saison inaugurale 2021/2022 inclura un programme de 18 croisières à destination de l'Europe du Nord, la Méditerranée et la mer Noire et une croisière de Noël et nouvel an vers les Canaries. La saison hivernale se conclura par une croisière autour du monde en 123 jours, qui partira de Marseille le 8 janvier 2022 et arrivera au Havre (Seine-Maritime) le 11 mai 2022.

Dix départs du Havre

Le Jules Verne sera rebaptisé lors d'une soirée événementielle au Havre le jeudi 29 avril 2021 et débutera son cycle de croisière dès le 1er mai suivant. Le paquebot peut accueillir 500 passagers dans 289 cabines, dont 42 suites de luxe et 28 cabines individuelles.

Entre mai 2021 et mai 2022, CMV proposera dix embarquements depuis Le Havre et dix embarquements depuis Marseille. En août, le paquebot fera également escale par Dunkerque. Pour chouchouter la clientèle française, ces croisières seront à 100 % dédiées à la clientèle francophone.

Le groupe CMV, qui emploie près de 4 000 personnes, à bord et à terre, transportera en 2019 près de 150 000 passagers pour un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros.

A LIRE AUSSI.

Le Havre Smart Port City : 10 ans pour devenir un territoire innovant

Une nouvelle transatlantique Le Havre New-York pour 2019

Le Havre : des investissements pour accueillir les croisiéristes

Le MSC Meraviglia, plus grand paquebot d'Europe, baptisé au Havre

MSC annonce 22 croisières au départ de la Normandie pour 2018