Rouen. L'historien et guide conférencier Jacques Tanguy transmet son site rouen-histoire.fr à la Métropole

"C'est un engagement au service d'un territoire", assure le président de la Métropole de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Jeudi 6 juin, l'historien et guide conférencier rouennais Jacques Tanguy, a donné officiellement son site rouen-histoire.fr à la Métropole de Rouen.

"Tout ce qui permet de faire connaître le patrimoine de Rouen, ça nous intéresse", affirme le président de la Métropole de Rouen. A travers ce site internet qui référence de nombreux faits historiques rouennais, "il y a un côté pédagogique sans être pénible", poursuit-il. En effet, ce site internet a vu le jour en 1995. "Je l'ai voulu comme étant le site de l'histoire de Rouen et comme c'était le premier, c'est le plus connu", explique le Rouennais Jacques Tanguy, historien et guide conférencier. "A l'époque, je dirigeais le service informatique de la chambre de commerce. En 1989, un de mes collègues voulait travailler sur le Minitel, raconte-t-il. On a monté toute une série de serveurs sur l'Armada, la chambre de commerce et dès qu'Internet a existé, on s'est lancé dans Internet."

"Comme je suis à la fois historien et informaticien, la conjonction des deux a créé rouen-histoire", indique le fondateur du site internet. "Le but c'est donner aux gens qui s'intéressent à l'histoire de Rouen des outils et des moyens et toute une série d'informations", confie-t-il. Le donner à la Métropole de Rouen "est un grand bonheur pour moi parce que je suis très attaché à la Métropole et donc ça a du sens pour moi. Rouen-histoire est entre de bonnes mains. Je sais que ça va continuer à vivre".

Comme l'indique Emilie Lhoste, responsable du service patrimoine à la direction de la culture de la Métropole de Rouen, "c'est un don avec réserve d'usufruit donc cela veut dire que Jacques Tanguy peut continuer à travailler sur ce site aussi longtemps qu'il le souhaitera. Rien ne va changer à part qu'en termes de donation, nous allons payer l'hébergement de ce site. Le travail va commencer avec Jacques sur l'arborescence du site et on continuera de le nourrir et le recustomiser."