Seine-Maritime. L'Historial fête ses 10 ans : ce que vous ignorez encore de Jeanne d'Arc

L'Historial Jeanne d'Arc fête ses 10 ans. Un anniversaire qui permet de revenir sur cette figure phare qui a marqué l'Histoire de Rouen. Capturée à Compiègne le 23 mai 1430 par les Bourguignons qui la livrent aux Anglais, elle est transférée à Rouen sur ordre de l'Eglise en décembre. Jugée et condamnée à mort pour hérésie, elle est brûlée vive en 1431 place du Vieux-Marché. Aujourd'hui, la ville porte encore son empreinte. Mais connaissons-nous vraiment toute son histoire ?

Jeanne d'Arc n'a pas été emprisonnée

dans la tour du Donjon

Quand on est Rouennais et que l'on pense à Jeanne d'Arc, on a en tête la tour du Donjon, appartenant au château Bouvreuil construit par Philippe Auguste (1165-1223). De ce château, situé rue du Donjon à Rouen, il ne reste aujourd'hui que cette tour aussi appelée "tour Jeanne d'Arc". "Or, ce n'est pas dans celle-ci que Jeanne était enfermée", dévoile Thérèse Aubreton, guide conférencière à Rouen et en Normandie. Jeanne d'Arc était en réalité détenue prisonnière dans une autre tour, située en haut de la rue Jeanne d'Arc. "Quand la rue Jeanne d'Arc a été tracée vers 1861, le sol et l'emplacement de la tour où elle était vraiment enfermée ont été conservés", ajoute la spécialiste. On peut toujours en voir les vestiges mais l'endroit n'est pas ouvert aux visites. Il abrite aujourd'hui un cabinet dentaire. A l'extérieur du bâtiment se trouve tout de même une plaque qui rappelle cette histoire et l'emplacement de ce qu'on a appelé la Tour de la Pucelle.

La tour dans laquelle Jeanne d'Arc a été enfermée à Rouen ne se trouve pas rue du Donjon mais bien en haut de la rue Jeanne d'Arc.

La tour du Donjon a tout de même un lien avec Jeanne d'Arc, souligne Benjamin Blanchard, guide conférencier à Rouen. "Jeanne d'Arc est passée au Donjon le 9 mai 1431. Les juges l'y ont présentée à des instruments de torture pour qu'elle parle." Mais Jeanne a alors indiqué qu'elle n'avait rien de plus à dire à ses juges. La menace n'a pas été mise à exécution. Elle n'a finalement pas été torturée.

Elle n'a pas beaucoup connu Rouen

Si l'histoire de Jeanne d'Arc est intimement liée à la ville de Rouen, il faut bien reconnaître que la Pucelle ne l'a que très peu connue. "Jeanne d'Arc a été enfermée dans le château Bouvreuil à son arrivée, confie Benjamin Blanchard. Elle n'est sortie que deux fois, une fois pour renoncer à ce qu'elle disait, le 24 mai 1431 devant l'abbatiale Saint-Ouen et six jours après, pour être brûlée sur le bûcher." La fervente catholique qu'elle était n'aura par exemple jamais eu le privilège de voir la cathédrale de Rouen ou même d'observer le centre-ville au-delà de l'actuelle place du Vieux-Marché.

Ses cendres dispersées dans la Seine

"Jeanne d'Arc a été brûlée trois fois, précise le guide rouennais. Une première fois pour la tuer, une seconde pour brûler son corps et la troisième pour brûler les boyaux etc." Il s'agissait de ne laisser aucune trace de la jeune femme, "les Anglais voulaient qu'il n'y ait aucune relique". Pas question d'en faire une martyre et de laisser la possibilité d'un culte se développer. Les Anglais exigèrent donc que tout ce qui pourrait rester d'elle, en l'occurrence principalement des cendres, soit jeté dans la Seine, depuis le pont Mathilde. Ce pont Mathilde, l'un des premiers ponts en pierre de Rouen, n'a plus rien à voir avec l'actuel. Il se trouvait au niveau de l'actuel pont Boieldieu. Une plaque explicative y a d'ailleurs été fixée, côté rive droite.