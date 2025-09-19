[Photos]. Il rénove le vieux château de Sourdeval

Avec les Journées du patrimoine samedi 20 et dimanche 21 septembre, des visites dans des lieux peu souvent ouverts au public sont organisées. C'est le cas notamment du vieux château de Sourdeval dans le sud-Manche. Il s'agit d'une bâtisse du XVIIIe siècle, en granit, dans le style régence. Elle a été achetée par Amaury Chaboud et son épouse en juillet 2023.

Il faut refaire la toiture pour qu'elle soit hors d'eau. - Amaury Chaboud

"Ce n'est pas forcément raisonnable. C'est vraiment de la passion, de la passion pour les vieilles pierres et la force de se projeter pour se dire qu'on peut en faire quelque chose", assure-t-il pour expliquer son achat. A terme, il veut proposer des chambres d'hôtes et des gîtes pour faire vivre son château. Pour financer les travaux, il continue de travailler, et est en lien avec la Fondation du Patrimoine où une cagnotte est ouverte.

Le château date du XVIIIe siècle. - Amaury Chaboud

Lui préfère les demeures XVIIIe aux châteaux forts. En tombant un peu par hasard sur le vieux château de Sourdeval il a eu un coup de cœur. Le château possède de grands salons de réception. Ils font environ 40m2 avec 4,5m de hauteur sous plafond. Les fenêtres sont aussi assez conséquentes : 1,5m de large pour 3m de hauteur. Malgré un abandon pendant de nombreuses années, la structure reste saine. Les travaux restent nombreux. "Ce qui était prévu, c'était la couverture, pour mettre hors d'eau ce qui n'est pas encore le cas malheureusement. Ensuite il y aura, naturellement, la mise hors d'air. Les fenêtres sont bouchées, mais ce n'est pas fermé hermétiquement", explique-t-il.

Il s'agit véritablement de sauver le patrimoine. - Amaury Chaboud

Une fosse septique au XVIIIe siècle

Le château était moderne pour l'époque selon Amaury Chaboud. "On a découvert un système d'eaux usées intégré, avec une fosse d'aisance. Il y avait des latrines intégrées avec une sorte de fosse septique, avec une évacuation des gaz par une des cheminées. Le tout était intégré dans la construction initiale du château. C'est quelque chose de rare et de très moderne pour l'époque", dévoile-t-il. Quand il fait visiter, il y en a pour une bonne heure.

Les caves sont l'une des parties du château les mieux conservées. - Amaury Chaboud