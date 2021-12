Alençon. Alençon : polémiques électoralistes sur la Place du Point du Jour

La trêve estivale est bien terminée : à Alençon (Orne), on peut même dire que la campagne pour les élections municipales de 2020 démarre sur les chapeaux de roues.

Ainsi, Nathalie-Pascale Assier et Armand Kaya, adjointe au maire et ex-conseiller municipal, tous les deux membres de la "liste Pueyo" en 2014, dénoncent dans un communiqué, que vendredi 30 août 2019, lors de l'inauguration de la nouvelle Place du Point-du-Jour, ils ont été surpris de constater : "que le Maire Emmanuel Darcissac (ndlr : LREM), dans ses propos, n'a pas rappelé le travail collectif accompli depuis de nombreuses années, ce projet ayant été adopté en Conseil Municipal le 24 avril 2017, Joaquim Pueyo étant alors maire."

Et les intéressés de préciser : "cette pratique d'appropriation d'un travail collectif, par Emmanuel Darcissac, a déjà été dénoncée au sein du conseil municipal, manifestement sans effet. Nous nous refusons de croire qu'il puisse exister un lien entre cette manière de faire et la période électorale qui s'ouvre."

La guerre est plus que jamais déclarée entre le député Joaquim Pueyo (et ses proches) et le maire, qui est dans ce fauteuil parce que la loi a interdit le cumul des mandats au premier… "C'est l'histoire qui tourne. Les projets sont créés par des équipes, poursuivis par d'autres, un maire en remplace un autre", a simplement réagi Emmanuel Darcissac auprès de Tendance Ouest.

Cette place du Point-du-jour qui accueille un marché hebdomadaire, est aussi un parking de 130 places, au cœur du quartier Alençonnais de Courteille. Ce chantier a connu des péripéties, notamment en raison de la faillite de l'une des entreprises retenues pour les travaux. Ils ont coûté 1,6 million d'euros.

A LIRE AUSSI.

Emmanuel Darcissac : "Alençon se transforme"

Législatives : Joaquim Pueyo candidat DVG