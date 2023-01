Seine-Maritime. Le nouveau préfet a pris ses fonctions

La Seine-Maritime, et plus largement la région Normandie, a un nouveau préfet : Jean-Benoît Albertini. L'homme de 59 ans prend les rênes de son prédécesseur Pierre-André Durand, qui est nommé en Occitanie. Avant cette nouvelle prise de fonctions, il occupait le poste de secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Et ses expériences passées sont aussi nombreuses : en 2013, il dirigeait la préfecture de Vendée, en 2017, le cabinet du ministre de la Cohésion des territoires et, en 2018, il était préfet de l'Essonne.

"Je suis très fier de prendre mes fonctions"

Jean-Benoît Albertini a été nommé préfet de Seine-Maritime directement par le président de la République Emmanuel Macron. "Lorsqu'on a une carrière préfectorale, on est très heureux de retrouver le terrain. J'étais très souvent en réunion ou à mon bureau. J'ai ce privilège d'avoir été retenu pour servir la Normandie et son département."

"Engager une mutation industrielle et énergétique"

Lundi 30 janvier, une conférence de presse s'est tenue à la préfecture de Rouen vers 12 heures. L'occasion pour le nouveau préfet de Seine-Maritime et de Normandie de se présenter auprès de la presse locale. "J'étais en fonction à Toulouse au moment de l'explosion de l'AZF. J'ai vécu des passages où ces retours d'expérience sont fondamentaux. Ce que j'observe, c'est que c'est une des missions de l'État. Il ne faut faire l'impasse sur aucun des points soulevés dans ces types d'événements."

Et justement, cette question de risques industriels a largement été évoquée par le nouveau préfet de Seine-Maritime. "Après Lubrizol, il y a eu un changement significatif de la règlementation, de décrets et des arrêtés ministériels qui ont conduit à renforcer les obligations et les responsabilités industrielles." Jean-Benoît Albertini a notamment rappelé que "nous avons une responsabilité et une opportunité historiques qui est de pouvoir gérer cette augmentation des politiques de prévention et d'engager une mutation industrielle et énergétique pour lesquelles on attend la Normandie. Un certain nombre de signes prometteurs sont posés, notamment dans les filières portuaires et industrielles décarbonées".

"Le ministre de l'Intérieur a renforcé ses effectifs"

Jean-Benoît Albertini l'affirme, "il semble que l'année 2022 soit préoccupante sur des manifestations sensibles, notamment les violences physiques. Ce sont des points d'importance majeure. Le ministre de l'Intérieur a renforcé ses effectifs par une unité de forces mobiles qui va intervenir en renfort sur les zones police". Depuis deux semaines, ils ont pris leur fonction. "J'insiste aussi sur la sécurité routière car le bilan 2022 est dramatique. On est presque à 75 % de plus par rapport à 2021, ce qui ne s'est jamais vu dans le département. Les effets sont dévastateurs".