Préfet de Normandie. Pierre-André Durand quitte ses fonctions pour rejoindre l'Occitanie

Après trois ans en Normandie, Pierre-André Durand va quitter son poste et prendre ses fonctions désormais en Occitanie en tant que préfet de région et préfet de la Haute-Garonne. Il est arrivé en Normandie en 2019, après avoir été préfet de la Seine-Saint-Denis en région parisienne. Il aura eu à gérer de gros dossiers dans la région. D'abord la crise des Gilets jaunes, puis, l'année de son arrivée, l'incendie géant de Lubrizol à Rouen, avant de se confronter quelques mois plus tard à la gestion de la crise sanitaire.

Jean-Benoît Albertini, secrétaire général du ministère de l'Intérieur et, en outre, haut fonctionnaire de défense et haut fonctionnaire chargé du développement durable et ancien préfet de l'Essonne, a été nommé pour lui succéder au titre de préfet de la région Normandie et préfet de la Seine-Maritime.