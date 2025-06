Justice. Suspicions de piqûres à la fête de la musique : 19 signalements faits à Rouen selon le parquet

Le phénomène inquiète et monte en puissance. Preuve en est de la dernière édition de la fête de la musique. D'après le parquet de Rouen, "19 personnes ont signalé avoir été peut-être piquées par un tiers lors de la soirée", à Rouen, samedi 21 juin. Aucune preuve ne permet pour l'heure de confirmer l'implication d'un tiers et seules trois personnes ont réellement déposé plainte tandis que d'autres se sont désistées de leur signalement car "piquées par des insectes", indique le procureur de la République qui a ouvert une enquête "pour administration de substances nuisibles".

Un suspect placé en garde à vue

Tout de même, un suspect a été placé en garde à vue mais celle-ci a été levée, lundi 23 juin à la mi-journée, faute d'élément pouvant le mettre en cause. L'enquête se poursuit et doit "déterminer si les plaignants ont été ou non intoxiqués", poursuit le parquet de Rouen. Plus d'une centaine de cas de piqûres ont été recensés à l'échelle nationale et 305 personnes placées en garde à vue pour différents délits, selon le ministère de l'Intérieur.

