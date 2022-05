[Enquête] Caen. Sortir en sécurité dans les bars et discothèques

Veiller à la sécurité des noctambules caennais, les bars et discothèques s'y attellent au quotidien grâce à la vidéosurveillance, les agents de sécurité ou encore les outils comme les détecteurs de métaux. Malgré tout, il existe certaines limites. Décryptage.

Les gérants de bars de nuit et de discothèques prennent le sujet de la sécurité à bras-le-corps. Leurs nombreux investissements des derniers mois en sont la preuve. "Il faut bien que les gens comprennent que ça ne nous fait pas plaisir de refuser quelqu'un à l'entrée. On reste un commerce avant tout", rappelle Jean-Bernard Marie, gérant du French, bar-karaoké situé sur le port de Caen. Tous veulent fonctionner intelligemment et main dans la main avec les clients. "Ça ne me pose aucun problème d'appeler la police ou les pompiers si c'est pour porter secours à quelqu'un", assure Jean-Baptiste Jautée, gérant de la boîte de nuit du 32 qui demande aussi à ses équipes d'être de plus en plus vigilantes. Cette attention passe aussi par l'observation des barmans et barmaids. Par exemple, à l'O'Donnell's, chaque agent de sécurité est placé à un poste bien précis : un à l'entrée pour le contrôle, un autre proche de la piste de danse et un troisième, en tampon, qui surveille toutes les zones. Problème : avec le monde, ils ne peuvent pas tout voir. "Dans le feu de l'action, les personnes qui se font embêter n'ont pas toujours le réflexe d'informer le barman ou le personnel de sécurité. Agir à chaud est important, pointe du doigt Frédéric Pignet. L'apprendre par les réseaux sociaux, si ça arrive, c'est trop tard."

Les patrons des établissements de nuit appellent aussi à la responsabilité de chacun. Autant pour prévenir en cas de comportement suspect que pour surveiller leurs camarades ou leurs affaires personnelles. "Les premiers concernés sont les jeunes, lâche Jean-Bernard Marie, du French, avant d'ajouter. La seule arme, c'est la vigilance. La nôtre, mais aussi celle de la clientèle. Hormis l'arrivée de nouvelles technologies, on est allés au bout de nos moyens." Effectivement, malgré leur bonne volonté, les bars et discothèques se retrouvent face à certaines limites. À Frédéric Pignet, de l'O'Donnell's d'abonder. "Il est important de poser un cadre juridique pour faire face à cette nouvelle société. Il y a 22 ans, on ne se posait pas ce genre de questions." On parle ici des phénomènes de drogue qui ont émergé ces dernières années. "Ce serait dommage d'arriver dans une société américaine avec un portique à l'entrée. Il y a toujours des choses à faire, mais je pense qu'on est quasiment au maximum de nos possibilités", poursuit-il. Pour encore passer un cap, Julien Gringore, de l'Orient Express, envisage d'ajouter des caméras supplémentaires aux quinze existantes dans son établissement de 1 300 m2 "pour chasser les angles morts. Parfois, je cherche des choses sur les caméras que je ne vois pas". Il reste lucide sur les idées ingénieuses des malfaiteurs. "Une personne qui veut entrer avec une seringue ou de la drogue, elle y arrivera." Trois à quatre réunions par an sont organisées entre les forces de l'ordre, la Ville de Caen et les patrons de boîtes ou bars de nuit. "Les gens sont là pour s'amuser avant tout. Il faut trouver un juste milieu", conclut Jean-Bernard Marie, motivé à faire en sorte que la fête soit toujours belle.