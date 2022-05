Manche. Papillons de nuit, le festival paré pour lutter contre les piqûres lors des spectacles

Après des cas de jeunes piqués lors du carnaval de Caen, ou à Jazz sous les Pommiers à Coutances, les organisateurs des Papillons de Nuit sont prêts à lutter contre ces actes malveillants qui se répandent partout en France. "On a mis en place un protocole", explique Louisa Weisbeck, la chargée de communication. Les palpations et les contrôles aux entrées seront renforcés, les bénévoles et les agents de sécurité étant informés de ce risque. "On a des bénévoles sensibilisés, l'équipe organisatrice est sensibilisée", notamment pour entendre les victimes possibles. "Si on surprend quelqu'un aux entrées qui présente une piqûre sans raison médicale, ça ne va pas être juste une exclusion", assure Louisa Weisbeck. Une procédure judiciaire sera aussi entamée. "On tient vraiment à rassurer les gens, notre but c'est qu'ils se sentent en sécurité", conclut-elle. Les gendarmes et les services de santé présents sur le site sont aussi sur le pied de guerre. Le festival ne veut pas laisser une pratique jugée marginale mais dangereuse gâcher la fête des retrouvailles post-Covid.

Le festival a lieu du vendredi 3 au dimanche 5 juin.