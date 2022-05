Coutances. Des traces de piqûres sauvages au festival Jazz sous les pommiers ?

Le concert des lycéens de Jazz sous les pommiers, organisé lundi 23 mai à Coutances, semble ne pas avoir échappé à ce phénomène national inquiétant. "Des traces de piqûres ont été constatées sur quelques jeunes victimes, qui ont été prises en charge par les pompiers au cours de la soirée", indiquent les organisateurs du festival. Selon les informations de nos confrères de La Manche Libre, neuf jeunes ont été transportés à l'hôpital, dont sept qui disent avoir été piqués. Une enquête et des examens sanguins sont en cours. D'après le parquet, impossible de dire si ces piqûres ont été commises avec des seringues ou avec un autre objet, de même qu'on ne connaît pas encore la substance injectée. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé.

Le dispositif de sécurité a aussi été renforcé. Ce mercredi 25 mai, lors de la nuit de l'électro sous les pommiers, le sac des spectateurs sera fouillé aux entrées de salle. "L'équipe du festival et la municipalité de Coutances prennent le sujet très au sérieux, et ont d'ores et déjà décidé de renforcer la sécurité", précise le festival.

