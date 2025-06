Caen. Une femme grièvement brûlée dans l'incendie de son appartement

Agée de 56 ans, une femme a été transportée en urgence absolue par le Smur vers le CHU de Caen mardi 24 juin. Elle a été sérieusement brûlée dans l'incendie survenu dans son appartement situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de la résidence de l'Arc, rue d'Hérouville à Caen.

• A lire aussi. Lisieux. Violences aggravées pendant la fête de la musique : un homme placé en détention provisoire

Quatre personnes évacuées

Quatre autres personnes ont été évacuées de l'immeuble et laissées sur place, car indemnes. Le feu a été stoppé par les pompiers et n'a pas eu le temps de se propager à d'autres logements. On ignore encore les causes de cet incendie. Une enquête a été ouverte.