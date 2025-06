Calvados. Loup-garou et accrobranche à la nuit tombée : passez une soirée magique !

Jeudi 26 juin entre 19h et 22h, le parc d'accrobranche Accrofury, situé à Feuguerolles-Bully, à 10 minutes de Caen, organise une nocturne. En plein milieu de la forêt, l'ambiance de la soirée promet d'être enchanteresse. Au programme, apéritifs maison, jeux de société et musique. En fin de soirée un loup-garou géant est prévu, ce jeu de rôle et de stratégie où des villageois doivent démasquer des loups-garous. Autour du feu ou dans un tipi, "il y aura du mystère", prévoit Jérôme Lecuyer, gérant du parc. Une ambiance qui sera amplifiée par les chansons étranges et poétiques de Jacinthe Sonore.

La soirée jeux de société et accrobranche du parc Accrofury aura lieu dans une ambiance magique, au milieu des arbres. - Parc Accrofury

Pour les plus aventureux, les parcours d'accrobranche du parc "seront ouverts jusqu'à 22h30, pour une échappée dans les arbres à la tombée de la nuit". Tyrolienne, passerelles ou ponts suspendus : il y en aura pour tout le monde, même pour les plus petits dès 4 ans.

Pratique. A partir de 8 euros pour l'accrobranche. Réservation obligatoire. 02 31 74 19 09.