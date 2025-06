Près de Saint-Lô. 800 personnes rassemblées pour rendre hommage à Axel, lycéen décédé pendant son stage

C'est avec beaucoup d'émotion que les Manchois se sont déplacés à la salle communale de Quibou ce mardi 24 juin. La petite ville de Quibou s'est vite retrouvée embouteillée par le nombre de personnes ayant fait le déplacement pour honorer la mémoire d'Axel, ce jeune lycéen de 16 ans mort sur son lieu de stage. Le parking ne pouvant pas accueillir toutes les voitures, un champ a été réquisitionné derrière la salle communale. Les proches arrivent une rose blanche à la main, dans le respect de la demande de la famille. Selon les gendarmes, c'est entre 700 et 800 personnes qui ont fait le déplacement.

La foule a rendu un dernier hommage à Axel Darthenay dans la salle communale de Quibou.

"On tient à leur apporter tout notre soutien"

Une vive émotion pour l'hommage rendu à Axel

Sous des barnums installés devant la salle, la population se masse pour adresser leur soutien à la famille à travers des cartes de condoléances. Sur place, ont notamment fait le déplacement des camarades de classe du lycée Curie-Corot où il étudiait, des membres du club de foot d'Agneaux dans lequel il jouait, mais aussi des voisins et des collègues de travail des parents, entre autres. Tous sont bouleversés par la tragédie : "On est maman, on a des enfants, des petits enfants, et on ne veut pas que ça arrive", confie une proche en larmes. L'hommage a été suivi de la crémation du jeune homme, dans l'intimité familiale.

