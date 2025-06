Saint-Lô. Vive émotion dans le milieu du foot après la mort d'un lycéen lors d'un stage

L'émotion reste vive après la mort accidentelle d'un lycéen mardi 17 juin dans un magasin discount d'ameublement et de décoration à Saint-Lô.

Axel Darthenay, 16 ans, était notamment connu dans le milieu du football. Les clubs dans lesquels il avait évolué lui ont rendu hommage, le FC des 3 Rivières et du Agneaux FC où l'adolescent jouait. "Ce drame nous bouleverse profondément. En ces moments d'une douleur indescriptible, toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches, à ses coéquipiers et à ses éducateurs. L'ensemble du club est en deuil. Une pensée particulière à tous ceux qui ont partagé des moments avec lui sur et en dehors du terrain", écrit le club d'Agneaux. Le président du District de football de la Manche, Stéphane Hamon a également adressé ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses coéquipiers. L'adolescent était scolarisé en seconde au lycée Curie-Corot de Saint-Lô où une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves et les personnels.