Cheval des JO. De quelle manière spectaculaire Zeus, le cheval des JO, va-t-il arriver au Mont-Saint-Michel ?

Zeus arrivera par le ciel ! Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 s'installera au Mont Saint-Michel du 9 juillet au 8 septembre.

Une déambulation équestre et musicale prévue

Son arrivée est déjà préparée. Le cheval emblématique sera déposé par hélicoptère sur la terrasse ouest de l'abbaye le 9 juillet à partir de 6h du matin.

Une arrivée symbolique par les airs qui sera suivie d'une journée de spectacles le lendemain, le 10 juillet. Déambulation équestre et musicale sur le site de la caserne aura lieu en amont du barrage entre 14h et 17h. A 15h et 20h, un spectacle de hip-hop se tiendra sur la terrasse ouest de l'abbaye et à 18h, un spectacle de cirque équestre est prévu au pied du Mont Saint-Michel.

Il sera visible aux horaires d'ouverture de l'abbaye

Zeus sera visible aux horaires d'ouverture de l'abbaye de 9h à 19h en juillet et août et de 9h à 18h du 1er au 8 septembre.

Le cheval métallique a déjà été exposé au château de Versailles, Paris, Lyon, Marseille, Rouen, Strasbourg et Milan.