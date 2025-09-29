Saint-Lô. Dépôts sauvages : la guerre des poubelles est-elle lancée ?

Emmanuelle Lejeune est en colère. La maire de Saint-Lô note une amplification du nombre de dépôts sauvages de poubelle à côté des bacs d'apports collectifs dans la ville. Lundi 29 septembre, des dépôts étaient encore visibles au niveau du théâtre. La mairie promet : "Nous allons durcir le ton. L'heure n'est plus à la sensibilisation et à la prévention, mais à la sanction. Nous ne tolérerons plus ces incivilités, ces dépôts sauvages immondes qui polluent notre ville. Saint-Lô mérite mieux."

De 150 à 450€

L'édile va proposer aux élus de la commune de voter une délibération sur ce sujet pour fixer le montant de la sanction. Elle propose une amende de 150€ pour un dépôt de déchets ménagers (sac noir) et 450€ pour un dépôt d'encombrant ou de déchets verts. Ce montant est proposé "au regard des coûts engagés par la commune pour procéder à l'enlèvement et au nettoyage des déchets déposés de façon non autorisée, et considérant que l'auteur des faits a pu être identifié", détaille l'élue.

"Nous allons traquer celles et ceux qui pensent que tout est possible et que tout est permis. Les poubelles seront fouillées et les coupables convoqués. Nous déposerons plainte systématiquement contre ceux qui ne respectent pas les règles et les verbaliserons sans états d'âme", conclut Emmanuelle Lejeune.

Changer le système ?

"Changez donc le système et il y aura moins de dépôts sauvages. C'est bien joli ce coup de force à la Dollée, mais c'est dans toute l'agglo et dans plusieurs endroits de Saint-Lô. Le problème ne vient pas des Saint-Lois mais de ceux qui gèrent les ordures ménagères, le surcoût, les services en moins, les factures etc. Stop à votre arnaque et escroquerie", affirme de son côté le collectif contre les ordures ménagères agglo, qui lutte contre la redevance incitative depuis sa mise en place. Cette prise de parole a eu lieu en ligne, en repartageant des photos de la ville de Saint-Lô en train de nettoyer des poubelles à La Dollée, vendredi 26 septembre, comme une réponse anticipée.