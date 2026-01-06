Seine-Maritime. Vigilance neige-verglas : retour à la normale attendue dans la journée

La vigilance orange neige/verglas prend fin à 10h ce mardi 6 janvier sur la Seine-Maritime. Le département passera en vigilance jaune jusqu'au mercredi 7 janvier à 11h.

La nuit de lundi à mardi a été calme et les sapeurs-pompiers du département n'ont pas été sollicités pour des interventions en lien avec les conditions météorologiques.

Toujours pas de transports scolaires

Compte tenu des conditions de circulation de ce mardi matin et des prévisions, le préfet maintient la suspension des transports scolaires pour cette journée. Sauf information contraire des établissements, les élèves seront bien accueillis dans les écoles, collèges et lycées.

Les poids lourds peuvent rouler

A la faveur d'une fenêtre météorologique plus favorable, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes stationnés depuis lundi peuvent provisoirement libérer les aires de stockage, sous le strict encadrement des forces de la gendarmerie. De nouvelles perturbations neigeuses sont attendues dans la nuit de mercredi et pourront donner lieu à de nouvelles mesures de restrictions de la circulation.