Manche. Réouverture du parc zoologique de Champrépus : venez rencontrer deux nouveaux girafons

Les équipes du parc zoologique de Champrépus dans la Manche l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux vendredi 7 février. Deux girafons sont nés récemment. L'occasion de les rencontrer ce samedi 8 février lors de la réouverture de l'établissement.

Luesa et Inaya, les deux nouveaux girafons

"Nous sommes ravis de vous annoncer deux très belles nouvelles. Durant notre fermeture hivernale, notre groupe de girafes s'est encore agrandi avec deux adorables girafons", assure l'établissement animalier de Champrépus. Luesa, une femelle, est née le 27 octobre 2024. "Sa maman Kissa veille sur elle avec beaucoup d'attention".

Et plus récemment, Inaya, une autre femelle, est née le 17 janvier dernier. "Sa maman Panambi prend grand soin d'elle", ont indiqué les équipes du parc. Ces girafons rejoignent deux autres girafons nommés Vicky et Violette, qui ont maintenant 1 an et demi.

Les girafes de Kordofan menacées

Ces quatre femelles sont toutes nées au parc zoologique de Champrépus : Vicky, Violette, Luesa et Inaya. Elles représentent "un véritable espoir pour la préservation de leur sous-espèce" car "les girafes de Kordofan font partie des plus menacées". Leur naissance s'inscrit dans le Programme d'élevage européen (EEP), un programme essentiel pour la sauvegarde de ces animaux.

Durant les vacances de février, le parc est ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Pratique. Zoo de Champrépus, 493 rue Saint-Gaud. Tel : 02 33 61 30 74