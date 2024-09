Hermival-les-Vaux. Le zoo de Cerza, pour des safaris en Normandie !

Le zoo de Cerza, ce sont plus de 1 500 animaux issus de 120 espèces différentes. Avec sa superficie de 80 hectares, qui en fait le plus grand parc animalier de Normandie, le zoo situé dans la commune d'Hermival-les-Vaux propose différents safaris à faire en famille, en couple ou entre amis. "Ce qui fait la force du parc, c'est sa taille et ses visites très immersives", explique Florence Bazire, chargée de communication du zoo de Cerza.

Des circuits ludiques et interactifs

Pour les prix de 24 euros par adulte et 16 euros par enfant, le site propose trois circuits ludiques et interactifs à faire les uns après les autres. "Le rôle d'un parc zoologique, c'est la conservation des espèces en voie de disparition mais aussi l'éducation. C'est important de sensibiliser les visiteurs à la protection de la biodiversité", glisse Florence Bazire, avant de préciser que le zoo dispose également d'un cinéma 3D pour mener à bien cette mission. D'une durée d'environ 25 minutes, le Safari Train est l'une des animations phares du site. Incluse dans le prix du billet d'entrée, cette balade commentée vous emmènera au plus près des bisons, des girafes ou encore des rhinocéros, pour un moment unique dans la région. Deux autres circuits, pédestres cette fois-ci, vous permettront de voyager au cœur de cinq continents. "Des goûters pour les animaux sont aussi organisés plusieurs fois par jour et les visiteurs peuvent directement y participer, livre Florence Bazire. Le public a par exemple la possibilité d'entrer dans l'enclos des lémuriens, de les approcher et de les nourrir avec l'aide d'un animateur", poursuit-elle.

Ouvert de 9h30 à 18h30, le zoo de Cerza dispose d'une zone d'hébergements pour vous permettre de dormir et de vous réveiller au milieu des loups arctiques, à partir de 299 euros la nuit.