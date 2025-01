Football. SM Caen en coupe d'Europe ? Le nouvel entraîneur Bruno Baltazar veut "amener ce club le plus haut possible"

"La Ligue 1 ? Je le ferai." Maîtrisant parfaitement le français, avec un ton calme et un regard déterminé, Bruno Baltazar a annoncé son ambition dès sa première prise de parole. Originaire du Portugal où il a été joueur, il a entraîné en Pologne, Bulgarie, Chypre ou Angleterre avant d'arriver à Caen. "Un club qui vibre, je cherchais ça depuis longtemps !" Son ambition, il ne la cache pas : "Appelez-moi rêveur, stupide, naïf, comme vous voulez, mais c'est d'emmener ce club en Europe."

Faire ses preuves

"En France, personne ne me connaît. Bruno Baltazar ? Le Portugais ? C'est qui lui ? J'adore la méfiance… ça me donne plus de force, plus de motivation." Le nouvel entraîneur veut faire ses preuves, et montrer son travail. C'est d'ailleurs ce qu'il répond aux supporters : "Le meilleur message, c'est sur le terrain. Si quelqu'un veut parler avec moi, je suis toujours disponible pour parler. J'ai travaillé dans des contextes vraiment chauds. J'ai toujours réussi à créer un lien avec les supporters."

"Je sais que je vais réussir"

Son objectif à court terme ? "Le maintien, mais le plus haut possible." Sa philosophie de jeu ? "Avoir le ballon. Car on a plus d'opportunités et de chances d'arriver au but, de créer des situations de finition." Sur l'actionnaire principal Kylian Mbappé ? "C'est ma responsabilité d'honorer son statut, peut-être le meilleur joueur du monde".

Bruno Baltazar conclut, d'un ton déterminé : "C'est un club de Ligue 1, des infrastructures, des supporters, un coach, et des joueurs de Ligue 1, mais aujourd'hui le tableau dit qu'on est un club de National. Alors il faut changer ça, et je sais que je vais réussir."

Rendez-vous pour son premier match, vendredi 3 janvier à 20h, contre Clermont-Ferrand.