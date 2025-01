SM Caen. Départ de Nicolas Seube, colère des supporters, Kylian Mbappé… le président du club répond aux polémiques

"Je veux dire toute mon amitié à Nicolas Seube et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club ; il reste une légende en tant que joueur et entraîneur, et une figure emblématique du stade." C'est par ces propos que le président du Stade Malherbe de Caen, Ziad Hammoud, introduit son discours.

Il justifie ce limogeage par des résultats qui "n'étaient pas au rendez-vous", et que "si on souhaitait inverser la tendance, c'était maintenant". Un choix difficile pour lui, mais le besoin d'insuffler une nouvelle dynamique positive primait.

Pas d'intervention de Kylian Mbappé

Sur la colère des supporters, notamment de ceux du Malherbe Normandy Kop, le président répond qu'elle est “entendue et respectée”, mais c'est malheureusement une décision "qu'on a dû prendre pour l'intérêt du club". Ziad Hammoud conclut que ni lui, ni "l'actionnaire" (entendez Kylian Mbappé) n'était auparavant en contact avec le nouvel entraîneur portugais, Bruno Baltazar. "Nous l'avons étudié et rencontré professionnellement, sur la base de notre cahier des charges. On est très content et fier de l'avoir".