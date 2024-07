Football. C'est officiel, Kylian Mbappé devient actionnaire majoritaire du SM Caen !

Comme une rumeur qui enfle, l'information s'est très largement ébruitée en début de semaine, lundi 29 juillet. Elle est maintenant officielle : ce mercredi 31 juillet, le Stade Malherbe Caen confirme que Kylian Mbappé devient actionnaire majoritaire du club. Le capitaine de l'équipe de France rachète les parts détenues par Oaktree, fonds d'investissement américain, propriétaire de 80% de la formation caennaise depuis 2020.

Un nouveau président

C'est via Coalition Capital, fonds d'investissement du joueur du Real Madrid, que le rachat s'effectue. Pierre-Antoine Capton reste bien actionnaire minoritaire. Olivier Pickeu n'est plus président de la formation caennaise. Ce devrait être Ziad Hammoud, directeur général d'Interconnected Ventures, la société d'image de Kylian Mbappé.

"Notre vision commune avec le club, de l'excellence sportive et de l'engagement communautaire est au cœur de notre démarche. Nous sommes déterminés à créer un environnement où les jeunes talents pourront s'épanouir et où le club pourra défendre avec force et ambition son identité", réagit l'ancien directeur stratégie et investissement de beIN Media Group.

Moderniser et être à la hauteur de son histoire

"Cette acquisition permettra au Stade Malherbe Caen de bénéficier de ressources stratégiques supplémentaires pour renforcer sa politique sportive, moderniser ses infrastructures et développer des projets innovants", se félicite le Stade Malherbe Caen. "Plus que jamais, le projet du Stade Malherbe Caen sera à la hauteur de son histoire et de ses supporters", glisse le Trouvillais Pierre-Antoine Capton, qui avait fait venir Oaktree en 2020. Le rachat n'est pas encore officialisé à 100%. Un processus de validation s'engage avec les autorités compétentes, telles que la DNCG, le gendarme financier du football français, et la LFP, la Ligue de football professionnelle. Sauf rebondissement, aucun obstacle ne devrait empêcher cette cession. Voilà qui devrait très vite débloquer le marché des transferts caennais.