Tourisme. Le Tour de la Suisse normande élu randonnée préférée des Français 2023

Les "montagnes" normandes ont eu du succès ! Le Tour de la Suisse normande vient d'être élu, ce jeudi 1er décembre, randonnée préférée des Français. Avec 20 332 voix, soit 22.6 %, il devance le Tour du Larzac et le littoral des Hauts-de-France. Une "grande joie" et une véritable "fierté" pour Christian Duplessis, vice-président de la commission sentier itinéraire au comité départemental de randonnée pédestre du Calvados.

113 kilomètres à parcourir

Avec des bénévoles, il travaille depuis cinq ans à la restauration de ce sentier historique, devant baliser tout un parcours, mais s'occupant également de l'aspect administratif. Le GR® de Pays Tour de la Suisse normande représente 113 kilomètres, à deux tiers dans le Calvados et un tiers dans l'Orne, et nécessite six jours de marche pour être parcouru en intégralité. Il propose de partir de Thury-Harcourt, pour ensuite descendre vers Clécy, "et pourquoi pas faire du canoë", s'amuse Christian Duplessis, avant de passer notamment par Saint-Philbert-sur-Orne et Pont d'Ouilly. Le parcours n'omet pas certains lieux emblématiques tels que "le Pain de Sucre ou les Rochers des Houles".

"Suisse normande, ça intrigue"

Alors pourquoi ce sentier a-t-il remporté la médaille d'or ? "Car nous possédons un paysage magnifique", affirme sans aucune pointe de chauvinisme Christian Duplessis. Mais aussi parce que "le nom de Suisse normande, ça intrigue énormément, et les gens ont ensuite regardé le film réalisé par la Fédération française de randonnée. Je pense qu'ils ont été surpris des panoramas qu'offre ce chemin, de la qualité des paysages, de ce fleuve côtier…", suppose-t-il.

Ce prix va forcément avoir un impact sur la fréquentation des chemins pédestres en Suisse normande, et les offices de tourisme s'attendent à recevoir un public venant découvrir ce territoire méconnu. "C'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur la randonnée et tout le travail qui est fourni derrière pour avoir des chemins, témoigne Christian Duplessis. On espère voir des randonneurs rejoindre des clubs affiliés à la Fédération française de randonnée, et ainsi avoir des fonds pour offrir un service encore meilleur. Cette récompense nous honore, mais nous oblige également."