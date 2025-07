Orne. Alençon Plage fête ses 10 ans sous le signe des pirates : découvrez tout le programme !

Dix ans déjà que les promeneurs et vacanciers profitent de l'ambiance estivale d'Alençon Plage. Pour marquer cette date anniversaire, la Ville organise une édition spéciale du jeudi 24 juillet au samedi 16 août, au parc des Promenades d'Alençon.

Une soirée d'ouverture envoûtante

Ce jeudi 24 au soir, le coup d'envoi sera donné dès 17h30 avec une soirée d'inauguration placée sous le signe de l'évasion. Au programme : conte musical romantique et moderne, voyageant des plages du Brésil grâce aux artistes Márcone Cruz et Biribando, suivi d'un concert du collectif Astroficus, qui fera vibrer le public au rythme d'un afrobeat énergique et festif.

Un thème : les Pirates

Le thème de cette 11e édition ? Les pirates ! "Pour les 10 ans, on a décidé d'avoir un temps fort et d'annoncer pour la première fois un thème qui nous est paru parlant pour cet événement, sachant qu'on a déjà l'univers du bateau, du sable et de la plage", explique Arnaud Béton, cogérant de la société Culture Kraft, en charge de l'événement.

Un programme riche et festif attend le public : concerts, spectacles, cinéma en plein air, quiz ludiques, et de nombreuses autres animations gratuites accessibles tous les jours, du mercredi au dimanche, de 15h à 23h. Depuis sa création en 2014, Alençon Plage met un point d'honneur à promouvoir les artistes et acteurs culturels locaux. Cette année encore, une programmation variée et inclusive attend le public.

Quiz, cinéma et guinguette pour petits et grands

Autre rendez-vous attendu : les Quiz de la Plage, qui auront lieu les vendredis 8 et mercredi 13 août. Culture générale, sport, musique ou cinéma : les participants devront faire preuve de rapidité et de connaissances pour grimper dans le classement. Les amateurs de cinéma en plein air ne seront pas en reste : Vice-Versa 2 sera projeté le 30 juillet, suivi d'Un P'tit truc en plus, le 7 août, et du très attendu Wonka le 14 août. Enfin, la Guinguette de la Providence va s'installer exceptionnellement à Alençon Plage les dimanches 3 et 10 août, de 15h30 à 17h, pour deux après-midi dansants et conviviaux.