Alençon. Prenez de la hauteur : testez l'expérience d'un vol en avion

Découvrez le pays d'Alençon autrement avec une sortie en avion au-dessus des paysages de l'Orne. Avec l'aide de l'aéroclub d'Alençon, envolez-vous pour une aventure mémorable, survolant vallées verdoyantes et charmants villages, comme Saint-Céneri-le-Gérei. Une excursion idéale pour les amoureux de la nature et les aventuriers en quête de nouvelles expériences. Le vol dure une quinzaine de minutes. Il est même possible de choisir l'endroit survolé s'il n'est pas trop éloigné du territoire. Pour ceux qui hésitent à se lancer dans une formation ou n'ont jamais piloté et souhaitent simplement découvrir le pilotage, des vols d'initiation avec un instructeur sont également proposés. Plus d'informations au 02 33 29 25 86 ou sur aeroclub-alencon.org