Alençon. J'ai testé pour vous la première salle karaoké privative de l'Orne

"Ce qui est chanté dans la salle reste dans la salle", sourit Stéphane Vallet. Après plusieurs jeux d'évasion et une salle de quiz, le directeur de l'espace multi-loisirs Team Break à Alençon propose, depuis le jeudi 1er février, un nouveau divertissement : la salle "Karaoké party", pensée et créée par lui-même, et entièrement indépendante de la licence Team Break. "Je voulais apporter un autre type de loisir, et un loisir que j'aime particulièrement parce que j'ai fait de la musique dans mes jeunes années et j'adore chanter sous la douche, donc amener le karaoké", explique-t-il.

L'équipe de l'établissement profite de ses pauses pour chanter quelques chansons en attendant les premiers clients.

Une ambiance de bistrot parisien

A l'inverse des bars karaoké où il ne faut pas être timide pour chanter, cette salle de 30m2 est privative et complètement insonorisé du reste du bâtiment. Elle accueille jusqu'à huit personnes sur des créneaux d'une heure et demie, pour venir chanter en famille ou entre amis.

Vous pourrez bientôt boire et manger en même temps que de chanter.

J'entre dans la pièce et me retrouve dans un décor de bistrot parisien chaleureux et confortable. Sur le mur du fond, une vue de Montmartre et du Sacré-Cœur avec des bars de couleur rouge qui donne le ton de la salle. "L'arrière de la salle recrée l'ambiance d'un bistrot parisien parce que ce que je veux assez rapidement permettre aux gens qui viennent chanter de pouvoir manger et boire en même temps", confie Stéphane Vallet.

Le décor s'inscrit parfaitement dans une ambiance de karaoké.

Côté musique, tout se passe sur une tablette. Malgré plus de 40 000 chansons françaises et étrangères, le choix est vite fait : Les lacs du Connemara de Michel Sardou. Deux micros main sont mis à disposition pour faire un duo et un troisième, sur pied, pour jouer les crooners. La musique est lancée. Je me remets en face du grand écran et prends plaisir à suivre les paroles, accompagné par la voix de Michel Sardou que je n'ai pas souhaité enlever. La chanson se termine et je n'ai envie que d'une chose, recommencer.

Pratique. 84 rue de Bretagne à Alençon. Réservation sur imaginariums.fr.