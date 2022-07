Excursion. Visite du pays d'Auge autour de l'histoire, de la pomme et du fromage

Le circuit "Autour de la pomme et du fromage" est proposé sous la forme d'un itinéraire avec différents arrêts sur des sites historiques ou chez des producteurs locaux. Le circuit passe par le sud du pays d'Auge et laisse découvrir manoirs et châteaux. Au cours de la balade, il est possible de déguster cidres, jus de pommes et autres fromages. Le circuit débute à Lisieux, pour faire une boucle de 57 kilomètres le long des routes de campagnes. Ici, l'autoroute est proscrite, il faut profiter du paysage.

À la découverte du pays d'Auge

Avant de quitter Lisieux, faites le tour des lieux à ne pas manquer dans la ville. Arrêtez-vous à la Basilique Sainte-Thérèse, symbole fort de l'architecture romano-byzantine. Vous pouvez effectuer une visite guidée d'environ deux heures avec l'aide de l'application Izi travel. Une fois la découverte de la ville terminée, vous pouvez poursuivre votre voyage en direction de la commune de Livarot. L'itinéraire est composé de 12 points d'arrêt, pour une durée estimée à 5 heures.

La fromagerie Graindorge propose une visite et une dégustation de ses fromages. - Le Photographe du Dimanche

Sur la route vers Livarot, vous pouvez vous arrêter au domaine Saint Hippolyte, où un manoir du XVIe siècle a été transformé en fromagerie. À Livarot, allez goûter le cidre de la ferme de la Tuilerie et visiter le Village fromager Graindorge. Continuez votre chemin en direction de Bellou et admirez son Manoir classé monument historique. Un peu plus loin, vous verrez les vergers de la ferme Belleau, à Notre-Dame-de-Courson, puis, juste à côté, la ferme de la Moissonière. Faites une pause pour visiter le château Le Kinnor puis repartez pour la dernière étape à Saint-Germain-de-Livet, afin de découvrir l'histoire de son château musée.

Le château musée de Saint-Germain-de-Livet est classé Monument historique. - Calvados Attractivité

Pour vous faciliter les choses, l'itinéraire est accessible sur l'application GPS Cirkwi. Les différentes étapes sont enregistrées et l'application vous mènera à bon port via un itinéraire établi.