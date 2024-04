Cyclotourisme. Du Perche au Mont Saint-Michel, elles livrent astuces et bons plans sur la Véloscénie

Tout débute par une réunion sur la Véloscénie organisée au Mont Saint-Michel, en juin 2023. "Et si on y allait à vélo ?", soumet Fabienne Debuchy, chargée du tourisme au Parc naturel régional du Perche. Avec sa collègue Anne-Marie Viala, responsable de l'office de tourisme Cœur du Perche, le défi est lancé pour rejoindre la Merveille en trois jours et ainsi tester la véloroute. "On en fait déjà la promotion, mais de le vivre grandeur nature, ça permet de mieux savoir de quoi on parle", explique Anne-Marie Viala. Et de se poser les bonnes questions : "Est-ce que c'est faisable pour tout le monde ? La réponse est oui. On n'est pas des grandes voyageuses, mais on a dimensionné nos étapes en trois jours pour que ce soit faisable physiquement."

Un carnet de voyage très pratique

Un an plus tard, elles présentent le résultat de leur aventure : un carnet de voyage, destiné en priorité à des personnes qui n'ont pas l'habitude de voyager à vélo. "On a choisi d'expliquer le pas à pas pour préparer son voyage à vélo, tout ce à quoi il faut penser avant de partir : la définition des étapes, l'hébergement, la logistique…", explique Anne-Marie. Le mot d'ordre : "Planifier et organiser, tout en laissant de la place à l'imprévu", écrivent-elles.

185km séparent le Perche du Mont Saint-Michel en empruntant la Véloscénie, mais les étapes se sont rallongées. "Sur la route, on ne va pas seulement d'un point A à un point B, on en profite pour s'arrêter, se détourner du trajet parce que notre attention est attirée par quelque chose d'intéressant à voir", raconte Anne-Marie. En réalité, elles ont parcouru plus de 200km en trois jours. "Vous pouvez très bien, si vous avez le temps, faire le trajet en dix jours. Vous ferez de petites étapes mais au moins, vous aurez le temps de visiter."

Des coups de cœur

Ce carnet de voyage n'est pas seulement de l'information pratique. Fabienne et Anne-Marie donnent aussi leurs coups de cœur. "On a eu un coup de cœur, près de Bagnoles-de-l'Orne, pour la tour de Bonvouloir, à découvrir sur une petite boucle à vélo hors de la véloroute, illustre Fabienne Debuchy. On a aussi découvert du cidre chez un producteur. Et puis, il y a des petites surprises. Des fois, il y a des expositions à l'extérieur, d'autres fois des associations déposent des petits messages le long de la route." "Mais ce n'est absolument pas exhaustif parce que chacun va se fabriquer ses propres coups de cœur sur le trajet", complète Anne-Marie Viala.

Pratique. Carnet de voyage à retrouver sur tourisme.coeurduperche.com.