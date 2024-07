Orne. L'irrésistible développement des voies vertes

Et si la campagne remplaçait la mer et la montagne ? Elle peut faire office de destination de choix pour les vacanciers en quête de sport et de nature, d'autant plus avec le développement des voies vertes, réservées aux randonneurs, cavaliers et véhicules non motorisés. Le département de l'Orne en compte sept ainsi que trois véloroutes : la Vélo Francette de Caen à La Rochelle, la Vélobuissonière au départ d'Alençon vers les pays de la Loire et la Véloscénie, que l'on peut emprunter depuis Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel.

Depuis la Covid-19, la fréquentation de la Véloscénie par les cyclotouristes a explosé : ils étaient +30% en 2021 par rapport à 2020 et encore +15% en 2022 par rapport à 2021. En 2023, le compteur de Lonrai a relevé une fréquentation stable, avec 62 891 passages dont 27 430 cyclistes. Par ailleurs, pour sa première année complète, la Vélo'Bocage entre Bagnoles-de-l'Orne et Briouze, inaugurée en mai 2022, a comptabilisé 47 164 passages en forêt d'Andaines.

L'utilisation de la voie verte au quotidien, dans l'Orne, se remarque dans les zones urbaines et périurbaines. Yann Boudéhent, en charge des voies vertes au Conseil départemental, constate tout de même "une petite baisse du cyclotourisme en milieu rural, notamment à cause de la mauvaise météo lors de l'été 2023." Cela ne freine cependant pas la volonté de la collectivité, qui souhaite poursuivre le développement de ses voies cyclables.

Plusieurs projets en cours

Les élus ont voté en faveur d'une nouvelle stratégie vélo en décembre 2023. L'objectif consiste à augmenter le nombre de kilomètres de voies cyclables sur le territoire, aujourd'hui établi à 160km. D'ici à 2028, cinq projets majeurs ont été retenus, dont quatre figurent sur le parcours d'une véloroute (notre infographie page 7). Dès cette année, une liaison doit être créée entre Rives d'Andaine et Bagnoles-de-l'Orne pour relier Alençon à la station thermale via la Véloscénie. En 2025, les cyclistes pourront bénéficier, sur cette véloroute, d'une nouvelle piste entre Bagnoles et Domfront. Le but est identique pour la Vélo Francette à Flers, avec l'aménagement d'une liaison sur 35km jusqu'à Pont d'Ouilly en 2028, en passant par Tinchebray.

Une voie de 15km est également attendue depuis Alençon vers Saint-Céneri-le-Gérei en 2027. Ces 15km représentent le départ de la Vélo Buissonière jusqu'à Saumur. Un dernier projet est prévu la même année dans le nord du département. Il s'agit de la création d'une nouvelle voie cyclable de 34km entre Vimoutiers et Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, en passant par Gacé, pour prolonger la voie verte réalisée dans le Calvados depuis le littoral.

Enfin, la voie verte de L'Aigle, inaugurée en juin 2023 et qui relie sur 4km la ville à Saint-Sulpice-sur-Risle, devrait être rallongée de l'autre côté, vers Rai, sur 3km environ. La ville d'Argentan, elle, ne dispose pas de voie ferrée désaffectée, ce qui freine la possibilité de construire une voie verte. Néanmoins, l'intercommunalité réfléchirait à une voie cyclable entre Argentan et Ecouché-les-Vallées.